Torino-Juventus, dove vedere la partita in tv

La Serie A riparte col Derby della Mole, per Torino e Juventus, che si sfidano in una delle partite più sentite dell’anno da entrambe le tifoserie. Fischio d’inizio alle ore 18:00, arbitra Fabbri di Ravenna

La ripresa del campionato sarà subito delle più intense, per Torino e Juventus, che si affrontano nel Derby della Mole. Tante le assenze tra i bianconeri, che dovranno fare a meno di Bonucci e Demiral e di Arthur, Dybala e McKennie, non convocati da Pirlo in seguito ai fatti di mercoledì sera. La partita sarà diretta dall’arbitro internazionale Michael Fabbri di Ravenna; gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Sacchi. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Paganessi.