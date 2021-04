La Juventus riacciuffa il pareggio nel derby nei minuti finali, ma vede l'Inter allontanarsi in maniera probabilmente definitiva e adesso deve guardarsi alle spalle per non vedersi sfuggire anche la qualificazione alla prossima Champions League. In quest'ottica ci sarà una partita fondamentale già mercoledì, nel recupero della terza giornata contro il Napoli, che dopo la vittoria contro il Crotone ha agganciato i bianconeri in classifica a quota 56 punti. Dopo il 2-2 nel derby e in vista anche dello scontro diretto contro gli azzurri, Juan Cuadrado ha mandato un messaggio di unità e compattezza attraverso il proprio profilo Instagram: "Non era il risultato che volevamo. E' il momento di rialzarci e rimanere più uniti che mai fino alla fine. #forzajuve". Parole importanti, che fanno capire l'importanza del match che la Juve si prepara ad affrontare e delle prossime 10 partite da qui al termine del campionato.