Bernardeschi positivo: è asintomatico

Ancora un positivo in casa Juventus, un altro reduce dalla spedizione in Nazionale. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato questa mattina che "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".