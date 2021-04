Ieri in Italia 17.567 nuovi positivi e 344 morti

Sono 17.567 i positivi al test del coronavirus ieri in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 18.938. Sono invece 344 le vittime in un giorno. Il tasso di positività è del 5,4%, in aumento di 0.2 rispetto a venerdì quando è stato del 5,2%

