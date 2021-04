Antonio Conte presenta la sfida tra Inter e Sassuolo, recupero di Serie A che si giocherà a San Siro mercoledì 7 aprile alle 18:45: "Stiamo facendo cose importanti, c'è entusiasmo, ma il percorso deve essere ancora completato". L'Inter dovrà fare a meno di due titolari come Brozovic e Bastoni: "In tutte le squadre pensare con il 'noi' è la cosa più importante, perché il singolo non fa vincere una squadra, è l'insieme della squadra che esalta le qualità del singolo" CLEAN SHEET NEL 2021, HANDANOVIC FA IL VUOTO Condividi:

La vittoria contro il Bologna è già alle spalle. L'Inter vuole continuare a correre, per allungare la sua fuga e provare a mettere le mani sullo scudetto. Mercoledì 7 aprile a San Siro arriva il Sassuolo per il recupero della sfida non giocata a causa del Covid: è l'occasione per andare a +11 sul Milan, dando uno sguardo anche alla sfida tra Juventus e Napoli, che si giocherà in contemporanea. Nel mirino c’è la decima vittoria consecutiva, una striscia che l'Inter non otteneva dalla stagione 2006/2007, quando con Roberto Mancini in panchina alla fine furono 17 i successi consecutivi, che portarono allo scudetto con record di punti nella storia nerazzurra. In conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter ha affrontato questi e altri temi, presentando la sfida contro il Sassuolo.

"Il singolo non fa vincere la squadra" formazione Brozovic-Bastoni squalificati, come cambia l'Inter "Aver giocato sabato inciderà il giusto, per noi come per il Sassuolo. Siamo abituati a dover giocare dopo 3 o 4 giorni – ha detto Conte in conferenza stampa –. In questo momento è importante avere il giusto entusiasmo e la voglia: stiamo facendo cose importanti, ma il percorso deve essere ancora completato". Assenze importanti nell’Inter, con Bastoni e Brozovic diffidati e ammoniti contro il Bologna. "In tutte le squadre pensare con il 'noi' è la cosa più importante, perché il singolo non fa vincere una squadra, è l'insieme della squadra che esalta le qualità del singolo. Questo i ragazzi l'hanno capito e stanno lavorando tutti nella stessa direzione".