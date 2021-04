L'allenatore del Sassuolo conferma la scelta di non convocare i giocatori tornati dalle nazionali e a rischio Covid: "Continueremo su questa linea, Locatelli, Muldur e Ferrari non ci saranno con l'Inter, rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare. Sono negativi e potrebbero giocare, ma abbiamo fatto una scelta. Gli infortunati? Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara con la Roma. Bourabia non sarà disponibile, fuori ancora Caputo, Defrel, Berardi e Ayhan che è ancora positivo" Condividi:

Il Sassuolo non cambia linea sui nazionali. Parola di De Zerbi, che nella conferenza stampa della vigilia del recupero contro l'Inter ha confermato la scelta di tenere fuori dai convocati i giocatori ancora potenzialmente a rischio Covid: "Continueremo su questa linea, quindi Locatelli, Muldur e Ferrari non ci saranno con l'Inter, rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare. Loro sono negativi e potrebbero giocare ma abbiamo fatto una scelta. Gli infortunati? Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara con la Roma. Bourabia non sarà disponibile, fuori ancora Caputo, Defrel, Berardi e Ayhan che è ancora positivo". Ma De Zerbi crede nella rosa: "Chi ha giocato con la Roma (2-2 il risultato finale, ndr) ha giocato bene e tutti stanno bene, potremmo cambiare qualche interprete o qualche posizione. Da Kyriakopoulos, Magnanelli, Haraslin, Peluso e qualche altro ragazzino che avremo in panchina, sono tutti nella mia testa".

"Una squadra rimaneggiata non è inferiore" Certo è mancheranno tanti uomini chiave: "Non è detto che una squadra rimaneggiata sia inferiore - prosegue De Zerbi -, nella difficoltà la mia squadra ha dato segno di dare qualcosa in più mentalmente, a livello di anima, di cuore, di spirito e quando dai qualcosa in più a livello di spirito e anima. E quando è così riesci a fare una prestazione migliore".