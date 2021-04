Merih Demiral è guarito dal coronavirus, come rende noto la Juventus sul proprio sito ufficiale. Il difensore bianconero "ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC", spiega il club. Il difensore turco, risultato positivo al Covid lo scorso 26 marzo mentre era impegnato con la sua Nazionale, è tornato a Torino il primo aprile con un volo sanitario. Adesso, dopo essere tornato negativo, è nuovamente a disposizione di Pirlo. Sul proprio account Instagram, Demiral ha pubblicato una story con scritto: "Sono tornato".