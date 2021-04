Si avvicina il recupero della 3^ giornata (mercoledì alle 18.45, diretta su Sky Sport Uno), scontro diretto da non sbagliare per Pirlo e Gattuso. Due allenatori che difficilmente rinunciano ai loro fedelissimi: quali sono i giocatori di movimento più utilizzati in stagione? Nel bilancio complessivo in testa non ci sono Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne, ma due pilastri in difesa

BERNARDESCHI POSITIVO AL COVID: LE NEWS IN TEMPO REALE