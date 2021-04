Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Una vittoria che significherebbe un'ipoteca sullo scudetto, perché a quel punto sarebbero più i punti di vantaggio che le giornate a disposizione per recuperarli. L'Inter sa bene di avere un'opportunità importante per allungare sul Milan, che attualmente è a otto lunghezze di distanza ma con una partita in più. Di fronte, i nerazzurri troveranno il Sassuolo, che ha dimostrato in più occasioni di essere un avversario da non sottovalutare. L'arbitro della sfida sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; gli assistenti saranno Vivenzi e Mondin, il quarto uomo Abisso. Al VAR ci saranno Banti e Cecconi.