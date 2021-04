Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

I nerazzurri vanno a caccia della decima vittoria consecutiva per allungare a +11 sul Milan. Conte dovrà fare a meno di Bastoni e Brozovic, ma torna De Vrij. Otto indisponibili per il Sassuolo che non perde al Meazza dal 2014. Calcio d'inizio ore 18.45, diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky).

Dopo la vittoria contro il Bologna, l' Inter torna in campo nel recupero della 28^ giornata contro il Sassuolo . La formazione di Antonio Conte va a caccia del decimo successo consecutivo che consentirebbe di allungare a +11 sul Milan. I nerazzurri, però, dovranno fare i conti con un vero e proprio tabù : il Sassuolo, infatti, non perde al Meazza contro l'Inter dal 2014. La squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio contro la Roma e ha vinto solo una delle ultime sei partite disputate. Calcio d'inizio alle ore 18.45 , diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky).

Inter, torna De Vrij. A centrocampo c'è Gagliardini

leggi anche

Conte: "Il nostro percorso non è ancora completo"

Conte dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Brozovic: al loro posto giocheranno Darmian e Gagliardini. Fatta eccezione per questi cambi obbligati, dovrebbe esserci solo un'altra novità rispetto alla squadra vista contro il Bologna con il ritorno di De Vrij che scenderà in campo al posto di Ranocchia. In attacco sono in ribasso le quotazioni di Sanchez: favorito Lautaro per affiancare Lukaku.

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.