Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juve, tornano McKennie e Arthur

Due cambi per Andrea Pirlo rispetto alla formazione vista nel derby. Fuori Alex Sandro e Kulusevski, dentro McKennie e Arthur che, dopo essere stati esclusi contro il Torino per motivi disciplinari, sono stati reintegrati così come Dybala. Se da una parte l'argentino siederà in panchina, gli altri due scenderanno in campo dal 1' nel centrocampo completato da Bentancur e Chiesa. Danilo dovrebbe tornare in difesa, prendendo il posto di Alex Sandro sulla sinistra. Confermati Morata e Ronaldo in attacco. Assente Bernardeschi, risultato positivo al Covid e in isolamento da ieri.

JUVENTUS (4-4-2) la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo