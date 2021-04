Nel recupero della 3^ giornata di Serie A si affrontano Juve e Napoli, appaiate in classifica a quota 56 punti. A sorpresa c'è Buffon titolare e non Szczesny (come invece aveva detto Pirlo nella conferenza della vigilia). Gattuso con Lozano dal primo minuto. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

