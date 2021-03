Il motociclista che ha dato un passaggio a Ibrahimovic a Sanremo, ha raccontato l'avventura con il campione del Milan: "Mia moglie non ci credeva! Ibra voleva guidare, ma gli ho detto di no. È stato carinissimo e mi ma promesso una maglia" VIDEO. IBRA ARRIVA A SANREMO IN AUTOSTOP Condividi:

Si chiama Franco ed è il motociclista che ha permesso a Zlatan Ibrahimovic di partecipare alla terza serata del Festival di Sanremo. Lo svedese, che era bloccato da ore in autostrada per colpa di un incidente, lo ha fermato e gli ha chiesto un passaggio. Lui incredulo (e per giunta pure milanista) l'ha caricato sulla moto e ha vissuto i 60 chilometri più emozionanti e surreali della sua vita. E al mattino dopo ha raccontato tutta la sua emozione.

La ricostruzione della vicenda

VIDEO Il racconto di Ibra: "In autostop per arrivare a Sanremo" Ma come ci era arrivato Ibrahimovic sulla sua moto? Come testimoniato dalle immagini girate dall'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, lo svedese era partito intorno alle 15 dal centro sportivo di Milanello a Carnago (provincia di Varese). 310 km la distanza da Sanremo, tempo di percorrenza circa tre ore e mezza. Ma col rischio di dilatare i tempi a causa dei continui cantieri sulla strada. L'intoppo non previsto è arrivato quando ormai era già in Liguria: un grave incidente sulla A10, nel tratto stradale tra Albenga e Ceriale, in provincia di Savona. Il percorso è stato interrotto e tutte le auto sono rimaste bloccate, compreso il van di Ibra. E' stata contattata l'organizzazione del Festival, che stava organizzandosi per mandare qualcuno a prendere il giocatore. Ma Ibra, particolarmente nervoso, non ha resistito all'attesa: ha fermato l'ormai "famoso" motociclista e con lui ha percorso gli ultimi 60 km che lo dividevano dal teatro Ariston.