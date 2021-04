Cosmi: "Non ci sono giustificazioni per questo ko"

L'allenatore rossoblù dopo il ko contro lo Spezia: "Non ci sono giustificazioni per questa sconfitta. Il pareggio sarebbe stato terribilmente penalizzante, perderla è allucinante. È un peccato perché questa squadra esprime un calcio piacevole e dà la sensazione di non meritare questa classifica"

"La sensazione è di non meritare questa classifica"

Per la quarta partita consecutiva il Crotone è stato ad un passo dal conquistare punti importanti nella lotta salvezza, ma poi è sempre arrivata la sconfitta. Risultati che aumentano il rammarico di Cosmi: "Riusciamo a rimontare contro la Lazio e prendiamo un gol alla fine evitabile, poi il Bologna, facciamo 3-3 con il Napoli e poi perdiamo. Oggi siamo andati in vantaggio meritatamente e nonostante il pareggio ci siamo piazzati nella metà campo avversaria sfiorando il 3-1, sono venuti fuori poi questi episodi che sono errori su cui fare mea culpa. È un peccato perché questa squadra esprime un calcio piacevole e dà la sensazione di non meritare questa classifica. Oggi ad un minuto dalla fine non puoi prendere un gol del genere, è mancanza di attenzione. C'era da lottare in quei minuti, è allucinante mentre il terzo gol non lo voglio nemmeno commentare. Oggi abbiamo iniziato l'azione del basso, siamo arrivati in porta con situazioni preparate durante la settimana ma poi subiamo dei gol allucinanti. È un grandissimo peccato e mi dispiace per la gente di Crotone".