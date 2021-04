Tre punti per difendere il quarto posto e provare a superare chi sta davanti in classifica. Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare la trasferta contro la Fiorentina in programma domenica sera alle ore 20.45 (in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). "Tutte le partite sono importanti, ma non sono ancora decisive. Questo è un campionato bello e appassionante con tante squadre coinvolte, noi siamo nel gruppo. La Fiorentina è una buona squadra, forse non è riuscita a rispettare le aspettative ma sono un buon gruppo", ha affermato in conferenza stampa Gasperini. Che allontana via le voce di mercato che circolano intorno a lui: "Mi rendo conto che bisogna parlare anche di mercato, ma nel nostro ambiente se ne parla poco. A volte sono voci veramente inventate o magari riguardano in procuratori. Le parole del Papu Gomez? Il mercato, così come la vicenda del Papu sono un po' romanzi, quello che conta è il campo. Per tutto il resto c'è tempo".