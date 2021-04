Parma-Milan, dove vedere la partita in tv

Nel secondo anticipo della 30^ giornata di Serie A scontro tra le squadre di D'Aversa e Pioli: il Parma cerca punti per restare aggrappato all'obiettivo salvezza, il Milan deve difendersi dagli attacchi in zona Champions. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A

Il Parma per ottenere un risultato di prestigio e mantenere vive le residue speranze di salvezza. Il Milan, con l'Inter capolista distante ormai 11 punti, per ripartire dopo il pareggio interno dell'ultimo turno contro la Sampdoria e difendersi dagli attacchi delle altre pretendenti in zona Champions. Le squadre di Roberto D'Aversa e Stefano Pioli si affrontano nel secondo anticipo della 30^ giornata di Serie A in una partita che nessuna delle due può sbagliare.