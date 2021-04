Probabili formazioni di Parma-Milan

I rossoneri per consolidare un posto in Champions, gli emiliani alla ricerca di punti salvezza. Pioli torna nella sua Parma per una sfida delicatissima. Calcio d'inizio alle 18, diretta Sky Sport Serie A

Calcio d'inizio alle 18, match trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (Anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Telecronaca di Andrea Marinozzi affiancato da Luca Marchegiani per il commento; a bordocampo Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano.

La seconda contro la penultima, una sfida che sa di testacoda. Il momento dei rossoneri però non è dei migliori e il confronto con gli emiliani non è mai banale, né scontato. All'andata Theo Hernandez evitò il ko con una doppietta (il gol del definitivo 2-2 al 91') dopo che gli emiliani si erano portati avanti a San Siro con Hernani e Kurtic.

Parma, out Mihaila

approfondimento

Sono 25 i convocati di D'Aversa per la sfida con il Milan. Oltre ai portieri di riserva Colombi e Rinaldi, con tutta probabilità partiranno dalla panchina Laurini, Zagaritis, Bruno Alves, Osorio, Dierckx, Valenti e Busi per quanto riguarda i difensori. A centrocampo Grassi ed Hernani potrebbero entrare a gara in corso. Convocati anche Camara e Traore. Per l'attacco, a disposizione Cornelius, ma il tridente di partenza dovrebbe essere composto da Man, Pellé e Gervinho. Kurtic vorrà festeggiare la nascita del figlio Luca. Rispetto alla trasferta di Benevento sono indisponibili Cyprien e Mihaila. Stagione finita per Zirkzee.



PARMA (4-3-3) Probabile formazione: Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. All. D'Aversa