L'andata finì sorprendentemente 4-1 per il Crotone, che si impose con le reti di Messias (doppietta), Reca ed Henrique. Per i liguri andò a segno Farias. Oggi i calabresi hanno praticamente la metà dei punti dello Spezia (15, contro 29) e la salvezza è una "mission impossible" per Cosmi, il quale però non contempla l'ipotesi di darsi per vinto. Italiano, dal canto suo, ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. Il Cagliari, terz'ultimo con 22 punti, è atteso dall'Inter a San Siro: è chiaro che per lo Spezia la possibilità di andare a +10 non è remota.

Spezia-Crotone si gioca alle 15, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) con la telecronaca di Antonio Nucera e il commento di Giancarlo Marocchi; A bordocampo Marina Presello.