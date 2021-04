Conte pazzo di gioia dopo il gol di Darmian. FOTO

Minuto 77: assist di Hakimi, gol di Darmian, azione in pieno “Conte style” e l’allenatore nerazzurro… impazzisce di gioia. Conte esulta come e forse anche di più di quando era giocatore, correndo ad abbracciare la squadra in mezzo al campo. Una vera e propria esplosione vista anche la difficoltà a trovare il gol contro il Cagliari. Conte poi va ad abbracciare Darmian, autore del gol, e da un bacio ad Hakimi per ringraziarlo dell’assist. E a fine partita pugni chiusi per un successo fondamentale in chiave scudetto