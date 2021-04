Sensi e Sanchez dal 1’, out Hakimi: le probabili

Obiettivi opposti per Inter e Cagliari: i nerazzurri puntano lo scudetto, i rossoblù rincorrono la salvezza. Tre novità per Conte. Fischio d’inizio alle 12:30, diretta su DAZN1

Sulla strada dell’Inter verso lo scudetto c’è il Cagliari di Semplici, alla ricerca di punti per la salvezza. All’andata, i nerazzurri riuscirono a rimontare lo svantaggio iniziale e avere la meglio dei rossoblù per 3-1. Diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky).

Inter, Conte punta su Sensi e Sanchez

Conte cambia l'Inter, in vista della sfida col Cagliari. Lo fa in particolare proponendo due calciatori che da tempo non trovavano spazio nell'undici titolare: Sensi e Sanchez, che sostituiranno rispettivamente Barella (squalificato) e Lautaro Martinez (scelta tecnica). Davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni ci saranno Darmian e Young, con Hakimi escluso a sorpresa, mentre a centrocampo agiranno Brozovic ed Eriksen, insieme a Sensi. In attacco il cileno farà coppia con Lukaku.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte.