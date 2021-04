24/24 ©IPA/Fotogramma

L'INSTANT TEAM DI CONTE

I dati delle ultime due classifiche ribadiscono la strategia dell'Inter, squadra costruita per vincere subito attraverso una programmazione immediata. Si tratta di una politica opposta rispetto al Milan, linea che sta funzionando: giocatori già pronti per Conte, una rosa esperta che deve portare risultati e lo sta facendo. Da sottolineare, tuttavia, che non saranno Under 21, ma chi ha fatto il salto di qualità è stato Bastoni, quasi 22enne come Hakimi. Loro come Barella e Lautaro, coppia d’intoccabili classe 1997 su cui costruire il futuro