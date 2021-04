Il sorriso nel post partita vale più di mille parole. Questa è un’Inter da record. Undici vittorie consecutive, 74 punti, + 11 sul Milan, secondo attacco dietro l’Atalanta di due gol e miglior difesa a pari merito con la Juve. Qui bisogna scomodare il passato. Conte viaggia a 2,46 punti a partita. Solo in due meglio di lui nell’Inter negli ultimi 50 anni perché Antonio sta andando più veloce di Mourinho, che però aveva la Champions, mentre insegue il primatista Mancini del 2007 e proprio l’Inter dei record del suo maestro Giovanni Trapattoni avanti di un soffio. L’esultanza scatenata al gol di Darmian è già entrata nell’immaginario collettivo interista. Per non parlare del trattamento riservato sempre ad Hakimi. Schiaffone benevolo a Parma, bacio in fronte col Sassuolo. Si premia anche così l’impegno di un titolare partito in panchina e poi subito decisivo appena entrato. Il segreto del gruppo è proprio questo. Tutti corrono nella stessa direzione.