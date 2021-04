Bonucci guarito dal Covid: torna a disposizione

Leonardo Bonucci è guarito dal coronavirus. Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Juventus ha fatto sapere che l’esito dei due tamponi molecolari di controllo sono risultati negativi e per questo il giocatore potrà tornare ad allenarsi con il resto della squadra già per la prossima sessione, in programma martedì pomeriggio. Un’ottima notizia, per Andrea Pirlo, che recupera un altro elemento importante in difesa in vista dello scontro diretto con l’Atalanta di domenica prossima. Bonucci si era contagiato con la Nazionale Italiana e la positività era emersa lo scorso 1° aprile.