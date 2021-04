Con quello di Parma sono 10 gol in campionato, 11 totali in questa stagione considerando anche l'Europa. Oltre ad esser diventato il "Presidente" del Milan - come ormai lo chiamano tutti - Kessie ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei pochi insostituibili di Pioli. Centrocampista totale bravo a fare tutto. Lotta, corre, difende, attacca e fa gol. Per trovare un centrocampista così prolifico nella storia del club bisogna tornare indietro almeno di 13 anni. Kaka' ne aveva segnati 11 dopo 30 giornate di campionato ma praticamente da seconda punta. Leonardo non era certo un centrocampista difensivo come Franck e così Rivera, che giocava con il 10 sulle spalle. Forse soltanto Bigon poteva ricordarlo vagamente.