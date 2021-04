Pirlo recupera Bonucci, elemento importante per la difesa bianconera. E domenica c'è la sfida contro l'Atalanta di Duvan Zapata. Quando il colombiano segna alla Juventus la sua squadra non perde mai: un vero e proprio "stress test" per il reparto difensivo bianconero

Fossimo a scuola sarebbe come tornare in classe, dopo il periodo assenza, nel giorno del compito in classe. Subito alla prova, subito il test più impegnativo. Sarà così domenica per Leonardo Bonucci che da un paio di giorni è tornato ad allenarsi alla Continassa, dopo essersi negativizzato dal covid. Domenica infatti gli tocca Duvan Zapata, l’attaccate della serie A che per sua stessa ammissione lo mette più in difficoltà. E i numeri di Zapata lo dimostrano, con maglie diverse e anni diversi: Dal gol di Udine del marzo 2017 che fece venire il mal di testa a Bonucci e a tutta la difesa della juve per l’1-1 finale, a quello di testa realizzato con la maglia della Sampdoria nel novembre dello stesso anno e che portò il successo alla squadra di Giampaolo, fino alle reti con l’Atalanta.