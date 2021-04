Quanto costa fare un punto? È il quesito alla base dello studio effettuato da Calcio & Finanza sul rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati dalle 20 squadre di A: l'analisi prende in considerazione gli stipendi netti dei giocatori (dati Gazzetta dello Sport), aggiustando il monte ingaggi lordo sulla base di arrivi e partenze per ogni club nel mercato invernale e sul Decreto Crescita che prevede sgravi fiscali per alcuni dei protagonisti. Ecco la graduatoria completa: la capolista... è quasi a metà classifica!