L'argentino ha segnato contro il Napoli il gol numero 99 da quando è alla Juve, già dalla gara contro l'Atalanta proverà a entrare nel club dei centenari: sarebbe il quinto straniero a riuscirci, ma il primo non europeo. Da quando è arrivato, nel 2015, nessuno ha segnato più di lui alla Juventus

Contro il Napoli, al ritorno in campo dopo tre mesi, Paulo Dybala ci ha messo appena 4 minuti per ritornare al gol. Un po' come accaduto l'8 agosto del 2015, giorno del suo esordio con la maglia della Juventus nella finale di Supercoppa italiana vinta contro la Lazio. Una sorta di dèjà-vu, un nuovo inizio per cancellare i mesi difficili vissuti dall'argentino e dalla stessa squadra bianconera. Destini legati, come accaduto negli ultimi sei anni. Nel corso dei quali Paulo Dybala è andato a segno 99 volte, firmando 5 scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia. Ora davanti a sé vede il traguardo dei 100 gol, prestigioso soprattutto perché raggiunto con una maglia così pesante. Sarebbe solo il quinto calciatore straniero della storia della Juventus a riuscirci, dopo Trezeguet, Hansen, Charles e Platini. Campioni che hanno scritto la storia di questo club in epoche diverse. Così come Paulo Dybala, che rispetto a tutti gli altri ha un'altra particolarità: è l'unico non europeo. Dietro di lui, nella classifica dei marcatori stranieri in maglia bianconera, c'è Cristiano Ronaldo, che è arrivato a quota 97 in tutte le competizioni. Ci sarà quindi, già dalla gara contro l'Atalanta, una sfida tra i due per entrare per prima nel club dei centenari non italiani della storia della Juve.

Capocannoniere dalla stagione 2015/2016 leggi anche Paratici: "Rinnovo Dybala? Ci vuole cautela..." Il 4 giugno 2015 è iniziata ufficialmente l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus, che ha preso l'argentino dal Palermo per 32 milioni più 8 di bonus. Una cifra importante per un 22enne, che però è riuscito subito a essere decisivo. Gli sono infatti bastati dieci minuti per realizzare il primo gol, nella sua gara d'esordio, nella finale di Supercoppa Italiana vinta contro la Lazio. 'La Joya' entrò al 60' al posto di Coman, siglando il 2-0 dopo l'iniziale vantaggio di Mandzukic. Da quel momento, nessuno ha segnato più di lui, anche perché alla Juventus sono passati tanti attaccanti diversi. Quell'anno a disposizione di Allegri c'erano Mandzukic e Llorente, nella stagione successiva sarebbe arrivato Gonzalo Higuain e nel 2018 Cristiano Ronaldo. L'unica costante è stata la presenza di Paulo Dybala, autore di 99 reti in quasi 6 anni. Dai 23 (con 19 in campionato) della prima stagione ai quattro di quest'ultima, condizionata dai problemi fisici. La più prolifica è stata quella 2017/2018, con Allegri in panchina: 26 reti, di cui 22 in campionato. Nella stagione passata, invece, ha trascinato la Juventus di Sarri allo scudetto, vincendo anche il premio come miglior giocatore della Serie A 2019/2020. Questa la classifica cannonieri della Juventus dal 2015/2016: Paulo Dybala, 99 gol

Cristiano Ronaldo, 97 gol

Gonzalo Higuain, 66 gol

Mario Mandzukic, 44 gol

Alvaro Morata, 28 gol