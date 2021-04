1/25 ©Ansa

METODOLOGIA. Per stilare questa classifica abbiamo preso in considerazione solo le reti che sono valse il definitivo pareggio o che hanno regalato il vantaggio (1-0, 2-1, 3-2 ecc) in una partita poi vinta o ancora che hanno decretato il momentaneo pareggio in un successo ottenuto in rimonta: il gol vittoria vale 2 punti, quello del pari 1 punto.



Di seguito degli esempi per chiarire ulteriormente i criteri di assegnazione...