Il rinnovo di Paulo Dybala è sicuramente uno dei temi centrali sul futuro della Juventus. Ne ha parlato Fabio Paratici a Sky Sport, sottolineando il contesto particolare che non solo il mondo del calcio sta vivendo: “Con l’agente di Dybala ci sentiamo ogni settimana. Non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, e non parlo solo di calcio ma di aziende, di professionisti, di mondo in generale. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, abbiamo ripreso d’estate a giocare con grande ottimismo, siamo arrivati a riaprire un pochino gli stadi per 1000 persone. Poi a settembre-ottobre siamo ripiombati, siamo tornati indietro in una negatività da cui oggi non siamo ancora usciti. Dobbiamo avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo. Non vale solo per la Juventus o per il calcio, ma per tutti". Una posizione che condizionerà il mercato bianconero in generale? La risposta di Paratici è chiara: "Ci sarà una presa di coscienza da parte di tutti noi, ma non solo noi del calcio, ma in tutti i settori della nostra vita"