Lo scorso mese non ha mai giocato perché infortunato. Un gesto simile l'aveva fatto l'argentino Redondo a inizio 2000.

L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto infortunato. "Un gesto d'eccezione - ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale". L'ultima gara in campo del croato è datata 18 febbraio: andata dei sedicesimi di Europa League, a Belgrado, contro la Stella Rossa. L'unica gara da titolare in rossonero (82' in campo). In campionato, invece, non gioca dal 13 febbraio (il ko di La Spezia). In totale per lui appena 4 spezzoni di gara e 76 minuti in campo nel suo ritorno in Serie A.

Il precedente di Redondo L'ultimo a fare un gesto del genere era stato Fernando Redondo. Nell'estate del 2000 si ruppe il crociato del ginocchio destro pochi giorni dopo l'arrivo al Milan. I due interventi non furono in grado di risolvere il dolore al tendine rotuleo e così chiese al club di non pagargli più i 5 miliardi di stipendio annuo fino a che non sarebbe tornato in campo. Rientrò a metà della stagione 2002/03, vincendo da comprimario la Champions League e la Supercoppa Europea, prima di dare l'addio al Milan e al calcio il 16 maggio 2004 a San Siro.