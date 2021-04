Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Ibra non c'è? Spazio a Leao. Inter con i titolarissimi. Gattuso è senza Lozano e Ospina. Da valutare Zielinski. Nella Juventus torna a disposizione Bonucci mentre Gasperini, che è senza Romero, conferma tutto l'attacco. Nel Sassuolo Caputo e Berardi sono ancora in forse PROBABILI FORMAZIONI 31^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Giornata di campionato davvero ricca di temi: nella parte alta della classifica ci sono un paio di incroci niente male. In Cagliari-Parma è (quasi) vietato pareggiare. C'è chi può approfittare di questi scontri diretti ma come sempre, nessuno parte già con i tre punti in tasca. Quali sono le ultime novità dai ritiri?

Per rispondere a questa domanda ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 sono già al lavoro e le prime notizie su recuperi, indisponibilità e possibili sorprese di formazione sono già arrivate. Basta però con i preamboli, spazio alle notizie 'di campo': ecco cosa arriva dai 20 ritiri di Serie A.



CROTONE-UDINESE, sabato ore 15 Crotone, problemi per Di Carmine

Cosmi sperava di avere tutti a disposizione ma ci sono un po' di situazioni ancora da chiarire: Benali dovrebbe essere arruolabile mentre Marrone, Riviere e Di Carmine non hanno lavorato nella giornata di giovedì. Al momento è il centrocampista l’unico grosso dubbio di formazione. La difesa vista nelle ultime uscite dovrebbe essere confermata, a centrocampo torna Pereira davanti soliti arieti. Se Benali non dovesse farcela, Molina agirà da interno di centrocampo. L’altra opzione prevede l’utilizzo di uno tra Vulic e Cigarini Udinese, Nuytinck recuperabile Un paio di dubbi di formazione per Luca Gotti. In difesa c’è da registrare il rientro in gruppo di Nuytinck che quindi, salvo sorprese, sarà nell’XI di partenza bianconero. In mediana invece ci sono Walace, Arslan, e Makengo in lizza per due maglie ma occhio perché Pereyra balla sempre tra centrocampo e trequarti. Ed è proprio l’attacco l’altro rebus da risolvere. Non è escluso l’impiego di Forestieri ma non dimentichiamo che Gotti potrebbe anche scegliere di schierare due punte ‘di peso’

SAMPDORIA-VERONA, sabato ore 15 Sampdoria, Quagliarella non preoccupa Due rientri che danno a Ranieri molte alternative in mezzo e il problema ‘scampato’ di Quagliarella. Così la Samp si presenta all’appuntamento con il Verona. Adrien Silva torna dalla squalifica ed è in pole per un posto in mezzo al campo. Ekdal è tornato a lavorare con i compagni e contende il posto al portoghese. Su Quagliarella invece pochi dubbi: la botta rimediata con il Napoli è superabile e, salvo sorprese, ci sarà lui con Gabbiadini a guidare l’attacco blucerchiato Verona, Tameze favorito Zero dubbi per Juric su trequarti e attacco: qualche riflessione invece per quel che riguarda difesa e mediana. Dietro Lovato torna dopo aver scontato il turno di squalifica ma Dawidowicz potrebbe confermare il posto nell’XI titolare. Dimarco invece insidia Magnani. A centrocampo infine Veloso sarà ancora titolare ma, rispetto all’ultima uscita contro la Lazio, Tameze pare destinato a ritrovare una maglia dal primo minuto.

SASSUOLO-FIORENTINA, sabato ore 18 Sassuolo, ancora in dubbio Caputo e Berardi Tifosi e fantallenatori si fanno sempre la stessa domanda: tornano Caputo e Berardi? I due gioielli del Sassuolo al momento sono ancora da considerarsi indisponibili ma ovviamente lo staff medico effettua un constante monitoraggio su di loro e non è detto che da qui a sabato le cose restino uguali. De Zerbi ritrova Traoré che ha scontato il turno di squalifica. Ballottaggio aperto per un posto al fianco di Locatelli mentre la trequarti (con Berardi eventualmente ancora fuori) prevede Djuricic, Boga e il già citato Traoré. Fiorentina, torna Ribery. Dubbio solo in mezzo Con il rientro di Ribery dalla squalifica, l’attacco viola è già pronto e nulla porta a pensare che ci siano sconvolgimenti di sorta. Zero dubbi anche in difesa con il ‘solito trio’ composto da Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic. In mediana invece ci sono ancora scelte da fare: Pulgar torna dalla squalifica ma non è detto che abbia già il posto assicurato. Altra notizia dal campo: si è rivisto in gruppo Igor.

CAGLIARI-PARMA, sabato ore 20:45 Cagliari, Zappa favorito Il Cagliari visto a San Siro contro la capolista Inter non è di certo dispiaciuto a Semplici. Probabile quindi che contro il Parma non ci siano grossi sconvolgimenti di formazione. In difesa ci sono 3 candidati per un posto al fianco di Rugani e Godin: Walukiewicz se la gioca con Carboni e Klavan. Pavoletti va verso la conferma così come Nandez a sinistra. Ciò significa titolarità quasi certa per Zappa a destra con Lykogiannis ancora dalla panchina. Parma, Gagliolo indisponibile D’Aversa continua ad avere gli uomini contati. La lista di chi non ci sarà contro il Cagliari è davvero lunga: le ultime ‘new entry’ sono Gagliolo, squalificato, Conti e (probabilmente) Hernani che non è al meglio. In mediana quindi troveremo sicuramente Brugman con Kurtic e Grassi ai suoi lati. In difesa spazio ad Osorio con Pezzella che ha anche lui qualche acciacco. Davanti Mihaila è tornato a lavorare col gruppo, Man sarà quasi certamente titolare mentre Kucka dovrebbe essere alzato nel tridente con Gervinho che pare destinato alla panchina.

MILAN-GENOA, domenica ore 12:30 Milan, Leao vice Ibra? Ovviamente la notizia è nota: Zlatan Ibrahimovic salterà la sfida interna con il Genoa ma non è questa l’unica novità di formazione per Stefano Pioli che ritrova Alessio Romagnoli. Per il centrale azzurro forse è ancora presto per un posto sicuro nell’XI titolare e quindi Tomori resta in (ampio) vantaggio. La punta di riferimento, come già accaduto in passato senza Ibra, sarà probabilmente Leao con Rebic esterno. Saelemaekers in pole su Castillejo per un posto a destra mentre il diffidato Calhanoglu sarà il trequartista centrale. A destra più Kalulu di Dalot ma i due restano in ballottaggio. Genoa, Criscito squalificato. Niente lesioni per Zappacosta All’andata fu protagonista con una doppietta. Al ritorno però l’ex Mattia Destro non è così sicuro del posto. Come accade da un po’ di tempo a questa parte, il Genoa può variare davvero tanto là davanti ma per Destro c’è forse qualche chance di titolarità in più. A centrocampo torna Strootman mentre Zappacosta gli esami hanno escluso lesioni ma quasi certamente l’esterno sarà tenuto a riposo. Squalificato Criscito, in difesa si candida Goldaniga

ATALANTA-JUVENTUS, domenica ore 15 Atalanta, cambio obbligato per Gasperini Il big match di Bergamo vedrà una quasi conferma in blocco della formazione nerazzurra vista settimana scorsa. Gasperini quindi pare orientato a continuare con la difesa a 4 ma è proprio in quel reparto che ci sarà un cambio forzato. Romero infatti è squalificato e Djimsiti affiancherà Palomino al centro. Pessina è ancora indisponibile causa COVID-19 e quindi, nel trio dietro a Zapata, è di nuovo pronta la linea composta da Malinovskyi, Pasalic e Muriel Juventus, Bonucci è guarito Doppio tampone negativo: Leonardo Bonucci torna a disposizione di Andrea Pirlo. Il difensore azzurro si è già unito ai compagni e sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo. Non è da escludere a priori un suo impiego dal primo minuto dato che un paio di allenamenti completi li ha già sostenuti. Kulusevski e Dybala sperano di vincere i rispettivi ballottaggi ma al momento Cuadrado ‘alto’ e Morata paiono le scelte più probabili di Andrea Pirlo.

BOLOGNA-SPEZIA, domenica ore 15 Bologna, De Silvestri e Skov Olsen in gruppo Gli esami non hanno evidenziato lesioni e Sinisa Mihajlovic, oltre a tirare un sospiro di sollievo, li ha già rivisti sul campo. Parliamo di Lorenzo De Silvestri e di Andreas Skov Olsen. Importante soprattutto il recupero del primo dato che c’è da verificare ancora il pieno recupero di Tomiyasu. Senza entrambi sarebbe stato un problema non da poco. Non è da escludere però che entrambi gli esterni destri possano essere a disposizione. Chance da titolare invece per Orsolini. In mediana solito duello tra Svanberg e Dominguez. Con Palacio punta centrale, Barrow agirà sulla trequarti ma Sansone non è ancora del tutto tagliato fuori dai giochi Spezia, un guarito e due rientri in gruppo Buone notizie per Italiano: Ramos si è negativizzato e ha incominciato a lavorare sul campo mentre Saponara e Dell’Orco sono tornati in gruppo e quindi viaggiano entrambi verso una quasi certa convocazione. Anche Estevez tornerà tra i convocati ma forse è ancora presto per pensarlo titolarissimo. Pobega e Leo Sena duellano quindi per la terza maglia di centrocampo. Davanti ci sarà ancora Verde mentre in difesa Bastoni spera di superare Marchizza e di tornare nella formazione di partenza.

LAZIO-BENEVENTO, domenica ore 15 Lazio, ‘squalifiche girevoli’ in attacco Non ci sono grossi dubbi sulla formazione titolare di una Lazio che recupera Correa e Lazzari: entrambi infatti hanno scontato il turno di squalifica e saranno di nuovo in campo dall’inizio. Il ‘Tucu’ prende il posto di Caicedo che è stato fermato dal giudice sportivo per una giornata. A sinistra favorito Fares mentre in difesa si va verso la conferma di Marusic nella linea a 3. Il lavoro parziale in settimana di Luis Alberto non deve far preoccupare i fantallenatori: il ‘Mago’ sarà regolarmente al suo posto domenica pomeriggio Benevento, Sau non al meglio Filippo Inzaghi non avrà a disposizione Tuia per la trasferta a casa…del fratello. Il difensore è infatti squalificato e nella linea a 3 probabile che venga schierato Caldirola. Come esterno sinistro di centrocampo ci sono in lizza Improta e Letizia mentre davanti c’è da monitorare la condizione di Sau che ha lamentato un fastidio muscolare. Chance quindi per Caprari? Possibile ma non scontato dato che la soluzione con la doppia punta (Gaich e Lapadula) resta sempre d’attualità

TORINO-ROMA, domenica ore 18 Torino, buone notizie dall’infermeria Al momento, l’unico indisponibile in casa granata è Sirigu. Il portiere titolare è ancora positivo e quindi spazio nuovamente a Vanja Milinkovc-Savic reduce dal suo primo clean sheet in Serie A. Nicola ha recuperato sia Lyanco che Singo. Entrambi hanno lavorato con i compagni e saranno quindi opzioni in più da poter sfruttare. Resta per ora in pole la linea a 3 composta da Izzo, Bremer e Buongiorno. A destra favorito Vojovda con Ansaldi sull’altro versante. Verdi va verso la conferma così come la coppia d’attacco formata da Belotti e Sanabria. Roma, tornano Cristante e ‘Miky’ Reduce dalla qualificazione alla semifinale di Europa League, la Roma torna subito al lavoro per preparare la sfida col Torino. Fonseca perde Pellegrini per squalifica ma dietro torna Cristante. Smalling è vicino al rientro, stando a quanto dichiarato dall’allenatore giallorosso, ma evidentemente manca ancora un po’. Karsdorp e Bruno Peres sono in pole per giocare da esterni mentre in mediana dovrebbe tornare dal 1’ la coppia Veretout-Villar. Sulla trequarti infine c’è Mkhitaryan in pole