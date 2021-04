L'allenatore nerazzurro: "A Napoli per vincere, fare calcoli sarebbe deleterio. Danno lo scudetto per scontato, non dobbiamo cadere in questa trappola. Le critiche? Ho capito che il problema sono io, l'importante è che non tocchino l'Inter". Su Koulibaly: "È tra i migliori al mondo, lo volevo al Chelsea"

"Andiamo a Napoli a giocarci la partita e cercare, così come faranno loro, di ottenere una vittoria. Poi vedremo il risultato. Non possiamo fare i ragionieri, fare calcoli: la mia esperienza passata mi insegna a non farli, diventerebbe deleterio. Mancano ancora punti per arrivare alla meta". Parla così Antonio Conte alla vigilia della sfida del Maradona contro il Napoli in programma domenica sera. "Ci attende una partita impegnativa, ho sempre messo il Napoli tra le 2-3 squadre che potevano lottare per la vittoria finale; conosco la loro rosa e Gattuso è un bravissimo tecnico", ha proseguito l’allenatore nerazzurro. "Critiche all’Inter? Ho capito che sono io il problema a prescindere. L'importante è che non tocchino l'Inter. Un rischio da evitare da qui alla fine? Non dobbiamo leggere troppo. Si sta dando per scontato che lo scudetto sia cosa fatta, non dobbiamo cadere in questa trappola. Conosciamo i nostri sacrifici, dobbiamo essere umili perché ancora degli step per coronare un sogno".