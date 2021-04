Cagliari-Parma, le probabili formazioni

Cragno è ancora positivo al Covid-19 e non sarà a disposizione di Semplici così come Tramoni e Sottil. Tornati in gruppo, invece, Ceppitelli e Deiola. Rispetto alla squadra vista contro l'Inter non dovrebbero esserci cambi: tra i pali c'è ancora Vicario che ha ben figurato a San Siro. Confermato Carboni in difesa con Godin e Rugani, così come Nandez sulla corsia di sinistra. In attacco Joao Pedro e Pavoletti , entrambi a digiuno di gol da più di un mese.

La probabile formazione del Parma

Doppia assenza in difesa per D'Aversa che non avrà a disposizione Gagliolo per squalifica e Conti per infortunio. Busi favorito su Laurini per occupare la corsia di destra, al centro Osorio al fianco di Bani. A centrocampo torna Brugman con Grassi e Kurtic ai fianchi, mentre in attacco c'è un ballottaggio per completare il tridente con Cornelius (che ha vinto il ballottaggio con Pellé) e Kucka. In corsa tre giocatori per una maglia: sono Man, Gervinho e Mihaila. Stagione finita per Cyprien che è stato operato a Lione. Ancora a parte Iacoponi, Hernani e Inglese.

PARMA (4-3-3) la probabile formazione: Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Kucka. All. D'Aversa