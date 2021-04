Sampdoria-Verona, dove vedere la partita in tv

Seconda partita consecutiva in casa per la Sampdoria che, dopo la sconfitta contro il Napoli, ospita al Ferraris il Verona, reduce da quattro ko nelle ultime cinque partite disputate. Per la squadra di Ivan Juric sarà la sfida contro un tabù: in 24 precedenti a Genova in Serie A, il Verona ha vinto una sola volta, nel 1972. La Sampdoria, decima in classifica, in caso di vittoria si avvicinerebbe al nono posto occupato dall'Hellas, oggi distante cinque punti.