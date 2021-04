I momenti che precedono l’esecuzione di un calcio di rigore sono delicatissimi per la concentrazione di chi para ma soprattutto per chi tira. Marco Silvestri lo sa bene, per questo spesso cerca di distrarre gli avversari incaricati della battuta. Ci ha provato anche durante Sampdoria-Verona, quando ha detto a Manolo Gabbiadini "Il classico centralone, io sto qua e non mi muovo", alludendo ad una conclusione in mezzo alla porta. L’attaccante però non si è caduto nella trappola e ha trasformato il rigore spiazzando il portiere, per il momentaneo 2-1.