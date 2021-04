Milan-Genoa, dove vedere la partita in tv

Il Milan per centrare il quarto risultato utile di fila, il Genoa per dimenticare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Juventus. Rossoneri e rossoblù di fronte nella prima partita in ordine cronologico della domenica della 31^ giornata. Curiosità: il Genoa (un pareggio e una sconfitta) è una delle due sole squadre contro cui il Milan di Stefano Pioli non ha ancora trovato il successo in Serie A, mentre l’altra è l’Atalanta. Sono 105 le partite sin qui giocate in Serie A tra i due club: 51 le vittorie del Milan, 34 i pareggi e 20 i successi per il Genoa.