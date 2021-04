Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Avviato da quattro anticipi al sabato, il turno numero 31 di Serie A prosegue e si completa di domenica. In campo ci vanno tutte le big. A partire dal Milan, che alle 12:30 ospita il Genoa, una delle due squadre che Stefano Pioli non ha ancora sconfitto alla guida dei rossoneri. L'altra è l'Atalanta, che alle 15 attende la Juventus a Bergamo: sfida tra quarta e terza forza del campionato, separate da un solo punto. Alla stessa ora scende in campo la Lazio all'Olimpico contro il Benevento, mentre in Bologna-Spezia ci sono in palio punti per garantirsi la serenità in classifica. Alle 18 la Roma, fresca di pass per la semifinale di Europa League, sarà di scena sul campo del Torino. Il turno si completa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove la formazione di Gattuso - che nelle ultime sette giornate ha guadagnato punti su tutte le rivali per il quarto posto - sfida l'Inter capolista, forte di un filotto di 11 vittorie consecutive. Fischio d'inizio alle 20:45.