Napoli-Lazio a Di Bello, gli arbitri della 32^ g.

Ufficiali le designazioni del turno infrasettimanale: Sacchi per Milan-Sassuolo, Calvarese dirigerà Roma-Atalanta, mentre Di Bello sarà il fischietto di Napoli-Lazio. Tutti gli arbitri della 32^ giornata di Serie A

Sarà Marco Di Bello l’arbitro che dirigerà Napoli-Lazio, gara che giovedì sera chiuderà la 32^ giornata di Serie A e uno dei big match del turno infrasettimanale. A Prontera l’anticipo del martedì tra Verona e Fiorentina, Sacchi arbitrerà mercoledì Milan-Sassuolo mentre sarà Chiffi il fischietto di Spezia-Inter. Giocomelli l’arbitro designato per Juve-Parma, Calvarese invece dirigerà Roma-Atalanta di giovedì. Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale valido per la 32^giornata di Serie A.