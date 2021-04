Serie A, 32^ giornata: curiosità e statistiche

Turno infrasettimanale in Serie A, 10 partite distribuite tra martedì e giovedì: si parte con l'anticipo tra Verona e Fiorentina e si chiude con il big match Napoli-Lazio. Il programma, le statistiche e le curiosità sulla 32^ giornata Condividi:

Hellas Verona-Fiorentina, martedì 20 aprile ore 20:45 Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Anticipo del martedì tra due squadre in difficoltà. Il Verona, nonostante l'ottima classifica, ha perso 5 delle ultime 6 partite giocate. La Fiorentina ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro e ha appena 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Negli ultimi quattro precedenti tra queste due squadre, il Verona è rimasto imbattuto con 2 vittorie e 2 pareggi. Milan-Sassuolo, mercoledì 21 aprile ore 18:30 Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Nelle ultime nove partite giocate contro il Sassuolo, il Milan non ha mai perso: 7 vittorie e 2 pareggi. Nei precedenti sei, invece, i rossoneri avevano perso ben quattro volte. Contro il Genoa, il Milan ha ritrovato il successo a San Siro, più di due mesi dopo l'ultima volta (il 7 febbraio, 4-0 sul Crotone). Non ne arrivano due di fila in casa dal 9 gennaio scorso (vittoria col Torino dopo quella con la Lazio nell'ultima gara del 2020).

Bologna-Torino, mercoledì 21 aprile ore 20:45 vedi anche Torino-Roma 3-1: gol e highlights Sky Sport 253 Il Bologna è reduce dal 4-1 sullo Spezia, terza vittoria nelle ultime cinque gare. Il Torino, invece, ha raccolto 7 punti nelle ultime tre giornate e ha vinto due partite consecutive contro Udinese e Roma. Negli ultimi 7 precedenti, i rossoblù hanno vinto appena una volta. Per il resto 4 pareggi e 2 successi granata. Crotone-Sampdoria, mercoledì 21 aprile ore 20:45 Dazn1+ (canale 212 piattaforma Sky) Cinque sconfitte consecutive per il Crotone, 15 nelle ultime 17 giornate nel corso delle quali sono arrivati appena 6 punti. La Samp ha ritrovato il successo contro il Verona ma ha vinto appena una volta in trasferta nelle ultime otto gare. Bilancio in equilibrio nei precedenti: 2 vittorie a testa e un pareggio. Genoa-Benevento, mercoledì 21 aprile ore 20:45 Sky Sport 255 Scontro salvezza, tra due squadre distanti appena due punti: il Genoa è a 32 (+7 sul terzultimo posto), mentre il Benevento è a 30. I rossoblù hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre e hanno vinto una gara nelle ultime 10 giornate. Ha fatto peggio il Benevento, che nelle ultime 15 partite ha vinto solo quella a Torino contro la Juventus. La squadra di Inzaghi è reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio.

Juventus-Parma, mercoledì 21 aprile ore 20:45 vedi anche Atalanta-Juventus 1-0: gol e highlights Dazn1 (canale 209 piattaforma Sky) La Juventus deve riscattare la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e viene da tre successi consecutivi contro il Parma in Serie A: i bianconeri non sono mai arrivati a quattro vittorie di fila con i gialloblù. La squadra di D'Aversa, invece, viene dalla clamorosa rimonta subita a Cagliari che ha ulteriormente complicato il discorso salvezza. Tre sconfitte nelle ultime quattro, una sola vittoria (contro la Roma in casa) nelle ultime 22 di Serie A e un quartultimo posto distante ben 10 punti. Spezia-Inter, mercoledì 21 aprile ore 20:45 Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 Il pareggio di Napoli ha interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive per l'Inter, che resta saldamente al comando con 9 punti di vantaggio sul Milan. Lo Spezia, invece, ha perso 4-1 a Bologna ma è reduce da due vittorie consecutive in casa contro Cagliari e Crotone. Tra campionato e Coppa Italia, l'Inter ha sempre battuto la squadra bianconera, con un unico precedente in Serie A risalente alla gara d'andata: 2-1 con reti di Hakimi e Lukaku. Udinese-Cagliari, mercoledì 21 aprile ore 20:45 Sky Sport 254 Dopo tre sconfitte consecutive, l'Udinese ha ritrovato il successo a Crotone. Bianconeri al 12° posto a quota 36, salvezza ormai raggiunta. Obiettivo ancora da conquistare per il Cagliari, che si è rilanciato grazie alla vittoria in rimonta per 4-3 contro il Parma. I rossoblù sono comunque a -5 dal quartultimo posto. L'Udinese ha vinto 4 degli ultimi 5 confronti in Serie A contro il Cagliari (nell'altra gara è arrivato un pareggio), dopo aver perso 4 delle precedenti 5 sfide.