L'attaccante della Roma, sostituito a fine primo tempo nell'ultimo match contro il Torino, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. 10 giorni di stop per l'attaccante giallorosso, che salterà dunque i match di campionato contro Atalanta e Cagliari ed è a rischio per l'andata contro il Manchester United

Brutte notizie per la Roma , che perde uno dei suoi attaccanti per le prossime gare di campionato. In occasione dell'ultimo match contro il Torino, Pedro ha infatti sofferto di una lesione di primo grado al flessore destro. Il calciatore, sostituito a fine primo tempo nella gara dello Stadio Olimpico Grande Torino, si è sottoposto nella giornata di martedì agli esami strumentali che hanno appunto evidenziato l'entità dell'infortunio. L'ex attaccante del Barcellona sarà costretto a un periodo di stop che si aggira intorno ai 10 giorni.

I prossimi impegni della Roma

Pedro salterà dunque sicuramente lo scontro diretto di giovedì sera, che vedrà la Roma ospitare all'Olimpico l'Atalanta. Con tutta probabilità non ci sarà nemmeno domenica 25 aprile sul campo del Cagliari, mentre Fonseca spera di recuperarlo per il giovedì successivo, quando i giallorossi saranno impegnati sul campo del Manchester United nell'andata delle semifinali di Europa League. Al momento filtra un cauto ottimismo in vista della sfida di Old Trafford, anche se le condizioni di Pedro andranno monitorate di giorno in giorno.