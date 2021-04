Verona-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Verona-Fiorentina, vietato sbagliare. Sfida delicatissima quella che apre la 32^ giornata di Serie A tra due squadre che affrontano un momento poco positivo. La situazione di classifica è differente, ma non per questo saranno diverse le motivazioni. Lo sanno bene i giocatori del Verona, perché Ivan Juric vuole ripartire dopo gli ultimi due ko consecutivi dei gialloblù contro Lazio e Sampdoria per riprendere il testa a testa con il Sassuolo per l'ottavo posto. Ben più complicata la situazione della Fiorentina, anch'essa reduce da due sconfitte di fila e nuovamente invischiata nella lotta per non retrocedere: i viola di Beppe Iachini, un solo punto nelle ultime quattro uscite, adesso hanno solo 5 lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo.