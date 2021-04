Juventus-Parma, dove vedere la partita in tv

I bianconeri, chiamati a riscattare il ko contro l'Atalanta, sfidano allo Stadium i gialloblù penultimi in classifica. Juventus-Parma, mercoledì ore 20.45, in diretta sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Battere il Parma per lasciarsi subito alle spalle il ko contro l’Atalanta nel turno precedente e riprendere la marcia Champions. È questo l’obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo, quarta in classifica a quota 62 punti (+2 sul Napoli quinto), che mercoledì sera affronta allo Stadium il Parma penultimo in classifica con 20 punti e reduce dalla pesante sconfitta subita in rimonta (4-3) contro il Cagliari nella precedente giornata di campionato. Particolare dato statistico: la Juventus ha segnato in tutte le 25 partite casalinghe di Serie A giocate contro il Parma.