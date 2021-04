L'allenatore della Juve commenta la vittoria sul Parma: "Abbiamo rischiato ma poi siamo tornati in partita e abbiamo fatto una buona gara". Su Dybala e Ronaldo: "Sono istintivi ma hanno bisogno di indicazioni. CR7 non ha saltato in barriera? Capita". Sul futuro del calcio: "Va cambiato qualcosa in Europa ma rispettiamo le regole"

Un Andrea Pirlo sereno al termine della gara vinta con il Parma che riporta la Juve al terzo posto e a -1 dal Milan. Un match iniziato in salita e poi risolto da Alex SAndro e De LIgt: "Non era facile affrontare questa gara dopo le vicende degli ultimi giorni e dopo la sconfitta di Bergamo. Le energie mentali potevano calare. Ci eravamo complicati la vita perché abbiamo preso gol e perché abbiamo rischiato in un altro paio di occasioni - dice - Siamo stati bravi a tornare in partita ed era importante vincere sia per il morale sia per la classifica e specie dopo la sconfitta di Bergamo avevamo bisogno ritrovare fiducia". Quanto alla vicenda Superlega, Pirlo non crede che abbia distratto più di tanto nella preparazione alla gara: "Agnelli ci ha spiegato cosa stava succedendo- dice ancora - Ma la cosa più importante che ci ha detto era di mantenere la concentrazione perché l’obiettivo è andare in Champions".