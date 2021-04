L'amministratore delegato dell'Inter a Sky Sport: "Questo progetto è naufragato perché sono stati sottovalutati tanti aspetti importanti, come la voce dei tifosi. E poi perché i club inglesi si sono defilati. Questo modello di calcio ormai è superato, non garantisce futuro. Parlo di tutto lo scenario. Consiglio Federale? Rimetterò il mio mandato ma non accetto attacchi violenti come quello di Cairo. Io non sono Giuda..."

SPEZIA-INTER LIVE