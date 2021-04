Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Il Milan vuole dare seguito alle ultime due vittorie consecutive e conservare il secondo posto in classifica, ma per mantenere il vantaggio sulle concorrenti in zona Champions i rossoneri di Pioli dovranno superare una delle squadre più in forma del campionato, il Sassuolo. Anche i neroverdi di De Zerbi, infatti, sono reduci da due successi di fila e cercano un altro risultato di prestigio per legittimare l'ottavo posto in classifica. La sfida di San Siro valida per la 32^ giornata di Serie A promette spettacolo.