Serie A, gare di oggi e orari della 32^ giornata

Il turno infrasettimanale entra nel vivo, sono ben sette le partite in programma quest'oggi per la 32^ giornata di Serie A. Si parte da San Siro, dove alle 18:30 il Milan va a caccia di altri punti in chiave Champions contro il Sassuolo. Tutte alle 20:45 le altre sei gare, tra le quali spicca l'impegno dell'Inter capolista sul campo dello Spezia, non ancora del tutto fuori dalla lotta per non retrocedere. La Juventus, reduce dal ko con l'Atalanta, cerca riscatto in casa contro il Parma. A chiudere il quadro di questo mercoledì di Serie A Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento e Udinese-Cagliari.