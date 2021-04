L'attaccante della Juve svela il duello tra lui e Ronaldo: "Ci stiamo sfidando per vedere chi arriva per primo a 100 gol con la Juve". Sul dualismo Messi-CR7: "Sono diversi e non si può scegliere". Sulla stagione: "L'Inter vincerà lo Scudetto ma noi abbiamo vinto la Supercoppa e siamo in finale di Coppa Italia"