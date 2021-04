Roma-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Punti preziosi per la partecipazione alle prossime coppe europee in palio all'Olimpico. La Roma ha vinto una sola partita nelle ultime cinque giocate in Serie A e vuole cancellare la sconfitta contro il Torino, l'Atalanta arriva da un pokerissimo di vittorie in campionato. Fischio d'inizio alle 18:30

C'è chi ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque gare giocate in Serie A e chi invece ha fatto bottino pieno nelle ultime cinque giornate e nelle ultime 10 partite di Serie A ne ha vinte ben nove. Roma e Atalanta avversarie questo pomeriggio alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma per il turno numero 32 di Serie A. Con la sconfitta sul campo del Torino, i giallorossi hanno visto allontanarsi in maniera quasi definitiva l'obiettivo Champions League. La squadra di Gasperini è invece tornata in quarta posizione dopo il successo della Juventus sul Parma ma ha la possibilità di scavalcare nuovamente i bianconeri. Curiosità: i nerazzurri hanno vinto le ultime tre sfide con la Roma e hanno perso solo una delle ultime 12 gare giocate in Serie A contro i giallorossi.