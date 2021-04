L'allenatore del Genoa torna a sfidare lo Spezia a un girone esatto dal suo ritorno in panchina: "La vittoria di quattro mesi fa non conta, ora si sfidano due squadre a pari punti e in corsa per la salvezza. Loro sorpresa piacevole del campionato. Dietro in classifica ci sono squadre di altissimo livello, faranno prestazioni e risultati fino alla fine"

"In corsa per la salvezza squadre fortissime"

Alle spalle per il Genoa c'è il 2-2 contro il Benevento nel turno infrasettimanale, firmato dalla doppietta di Goran Pandev. "Lo considero un punto preso dopo essere in svantaggio per due volte contro una squadra che fuori casa ha fatto risultati importanti. Poi se pensiamo alle occasioni importanti che abbiamo avuto per passare in vantaggio non serve a nulla". 23 i convocati, in una lista in cui non trovano posto lo squalificato Radovanovic e l'infortunato Luca Pellegrini. Al derby i rossoblù arrivano con 10 partite di fila in cui non hanno tenuto la porta inviolata: "Pensiamo a garantire il massimo impegno - è la lettura di Ballardini - poi col massimo impegno viene la squadra, il gioco, la fase difensiva ma tutto con la massima attenzione, la massima determinazione e tanta voglia di fare fatica". L'allenatore evita di fissare una quota salvezza: "Quanti punti servono? Non lo so dire. Dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e dei punti".