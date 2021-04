Personalizza la Home Page di skysport.it con le news della tua squadra del cuore

Da oggi la Home Page di skysport.it risponderà ancora di più alle tue esigenze di tifoso. Grazie a una nuova funzione, avrai la possibilità di selezionare le notizie sulla tua squadra del cuore e filtrare rapidamente gli ultimi contenuti in uno spazio fisso dedicato. Senza dimenticare gli aggiornamenti sempre a portata di smartphone con Messenger e Telegram! Scopri come essere sempre aggiornato, anche con le notifiche via pc sul tuo sport preferito Condividi:

Vi siete mai chiesti come gestire il flusso di notizie per trovare rapidamente quelle che riguardano la vostra squadra del cuore? Da oggi ci pensa skysport.it: una funzione che vi permette di personalizzare la Home Page del vostro sito preferito. Personalizzando lo spazio dei contenuti "scelti per te" (il folder centrale della Home Page per chi ci segue da mobile; posizionato sulla parte destra nella versione desktop), potrai selezionare con un clic le ultime news della tua squadra preferita. Ti basterà fare "login" per poter accedere al menù a tendina che ti permetterà di selezionare una delle 20 squadre di Serie A. Cosa serve? Soltanto un indirizzo email e una password.

Selezionando una squadra di Serie A compariranno istantaneamente gli ultimi contenuti a lei dedicati pubblicati dalla redazione. Restando "loggati" le news sulla tua squadra preferita si aggiorneranno in tempo reale. Ma il menù a tendina delle squadre ti permette in ogni momento di spulciare tra le notizie degli altri "fan club", il modo più rapido per essere aggiornati... anche sui propri avversari!

Questo strumento facilita la ricerca di contenuti specifici come le probabili formazioni, le ultime dai campi di allenamento, gli appuntamenti di visione e gli highlights. In ogni momento sarà possibile per essere aggiornati sui minimi particolari, cosa fondamentale per i fantallenatori!

LE NOTIFICHE: come avere un’app senza installare nessuna app Sempre a proposito di personalizzazione abbiamo pensato anche ai tanti appassionati "verticali" di un solo sport. Per voi ci sono le web push notification: non dovete fare altro che accettare di voler ricevere le notifiche nel pop up che vi appare durante la normale navigazione web e scegliere lo sport che più vi interessa. Se siete indecisi tra Motogp e NBA, potete anche sceglierli entrambi. In questo modo riceverete gli aggiornamenti solo sugli sport che più seguite.

TELEGRAM: tutte le news di Sky Sport in tempo reale sulla tua squadra del cuore approfondimento Sky Sport Teams: tutto sulla tua squadra del cuore Essere i primi ad avere una notizia da oggi è più semplice: iscrivendoti al gruppo Telegram di Sky Sport Teams riceverai in tempo reale le news con risultati, highlights, probabili formazioni e approfondimenti. Grazie al bot di Telegram potrai anche disporre di un vero e proprio assistente: Sky Sport Teams risponderà alle tue domande più frequenti a tema Serie A, dalle probabili formazioni, passando per risultati live, highlights senza trascurare il calciomercato. CLICCA QUI e provalo subito.